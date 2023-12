Zscaler Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Zscaler-Aktie wurde in den letzten 12 Monaten von Analysten neunmal mit "Gut" bewertet, viermal als "Neutral" und keinmal als "Schlecht". Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat wurden eine "Gut"-Empfehlung und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Empfehlungen ausgesprochen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel kennzeichnet. Die Analysten erwarten jedoch eine Kursentwicklung von -27,16 Prozent und ein mittleres Kursziel von 162,1 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Der Relative Strength Index ordnet der Zscaler-Aktie ein "Gut"-Ranking zu, basierend auf den Werten RSI7 von 5 und RSI25 von 14,38.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs (222,55 USD) bei 52,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Zscaler-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (182,02 USD) erhält die Zscaler-Aktie ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich konnte die Zscaler-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +97,49 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Software"-Branche und von 98,52 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors erzielen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.