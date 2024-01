Zscaler Aktie: Das ist mal eine Nummer!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Zscaler deutlich verschlechtert, wie aus der Analyse der sozialen Medien hervorgeht. Die Anzahl der negativen Themen hat zugenommen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls als negativ bewertet wird. Zusammenfassend erhält Zscaler in diesem Bereich daher eine schlechte Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Zscaler-Aktie von 227,91 USD um +45,43 Prozent über dem GD200 (156,71 USD) liegt, was als gutes Signal bewertet wird. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 205,02 USD liegt, zeigt sich mit einem Abstand von +11,16 Prozent ein positives Signal. Somit wird der Kurs insgesamt als gut bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung zeigt sich, dass von 13 Analystenbewertungen 9 als gut, 4 als neutral und keine als schlecht eingestuft wurden. Auch die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "gut". Jedoch ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Durchschnitt von 190,64 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -16,35 Prozent fallen könnte. Daher erhält Zscaler von den Analysten insgesamt ein "neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich hat Zscaler in den letzten 12 Monaten eine Performance von 98,23 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt nur um 8,55 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +89,68 Prozent im Branchenvergleich für Zscaler. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Zscaler mit 88,08 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem insgesamt guten Rating in dieser Kategorie.

