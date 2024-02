Zscaler Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Derzeit schüttet Zscaler niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Softwarebranche. Mit einem Unterschied von 2,23 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,23 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Zscaler-Aktie sind 8 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt wird das Wertpapier also mit "Gut" bewertet. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Zscaler aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 208,13 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -17,66 Prozent vom letzten Schlusskurs (252,75 USD) fallen könnte. Dies führt zu einer "Schlecht" Empfehlung. Somit erhält Zscaler von den Analysten insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung bezüglich Zscaler hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, trotz der Möglichkeit, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation mit Hilfe einer Analyse frühzeitig zu erkennen. Unsere Bewertung für die Stimmung der Aktie lautet daher "Schlecht". In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Diskussionsstärke gemessen, weshalb Zscaler hierfür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Zscaler. Es gab zehn positive und drei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Zscaler daher eine "Gut"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Zscaler von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.