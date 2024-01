Zscaler Aktie: DAS heißt noch nichts

In den letzten zwölf Monaten hat Zscaler insgesamt 13 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wird. Die Bewertungen setzten sich aus 9 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Innerhalb eines Monats wurden 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was dazu führt, dass die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet wurde.

Betrachtet man die Kursprognose von 173,73 USD für das Wertpapier, ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -17,4 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 210,33 USD. Dies würde einer "Schlecht"-Empfehlung entsprechen, basierend auf der Meinung der Analysten. Insgesamt erhält Zscaler daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche ist die Performance von Zscaler in den letzten 12 Monaten um 87,39 Prozent höher. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 88,95 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Dadurch erhält Zscaler ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine negative Stimmung und Einschätzungen wider, die in den letzten zwei Wochen verstärkt aufgetreten sind. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Faktoren wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft. Die Auswertung von Handelssignalen ergibt 5 positive und 2 negative Signale, was letztendlich zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Zscaler bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Zscaler-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 liegt bei 81,16, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25 bei 37,47 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

