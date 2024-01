Zscaler Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Softwarefirma Zscaler weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,25 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anlegerstimmung gegenüber Zscaler war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Zscaler daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv waren. Insgesamt erhält Zscaler also eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Die Diskussion über Zscaler im Internet ist intensiv, und die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv entwickelt. Daher wird dem Unternehmen eine langfristig positive Stimmung zugeschrieben.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, bewerten Zscaler insgesamt als "Gut", mit 9 positiven, 4 neutralen und keiner negativen Einschätzung. Das Kursziel der Analysten liegt im Durchschnitt bei 173,73 USD, was einem potenziellen Rückgang des Aktienkurses um -17,37 % entspricht. Daher wird das Kursziel als "Schlecht" bewertet. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung zur Einstufung "Neutral" für Zscaler.