Zscaler Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Das Gespräch und der Buzz: Bei der Beurteilung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Online-Kommunikation. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Zscaler in den letzten Monaten folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat nur eine geringe Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Zscaler für diesen Faktor die Bewertung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen. Dies entspricht einer "Neutral"-Einstufung. Damit erhält Zscaler insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Vergleich des Aktienkurses in der Branche: Zscaler verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 98,23 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um -0,98 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +99,2 Prozent im Branchenvergleich für Zscaler bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 582,53 Prozent. Zscaler lag 484,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Analysteneinschätzung: Analysten haben in den letzten 12 Monaten 9-mal die Bewertung "Gut", 3-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" für Zscaler vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus die Bewertung "Gut". Im zurückliegenden Monat wurden 2 "Gut"-, 1 "Neutral-" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen ausgesprochen. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 238,06 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -17,12 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 197,3 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zscaler-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 163,34 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (238,06 USD) deutlich darüber (Unterschied +45,75 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (217,28 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,56 Prozent), somit erhält die Zscaler-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Zscaler-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.