Zscaler Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Zscaler betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 77,36 Punkte, was bedeutet, dass Zscaler momentan als überkauft eingestuft wird. Die Aktie erhält somit ein "Schlecht"-Rating. Beim 25-Tage-RSI ist Zscaler weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Zscaler ausgesprochen haben, geben insgesamt ein "Gut"-Rating, da 6 Kaufempfehlungen, 2 Halten-Empfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 229,33 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 11,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einem weiteren "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Zscaler eine Rendite von 78,93 Prozent erzielt, was mehr als 79 Prozent über dem Sektordurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 0,16 Prozent hat, liegt Zscaler mit 78,76 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung für Zscaler hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält Zscaler in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.