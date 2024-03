Zscaler Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" übertrifft der Aktienkurs von Zscaler mit einer Rendite von 78,93 Prozent die Konkurrenz um mehr als 79 Prozent. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 0,16 Prozent erzielte, liegt Zscaler mit 78,76 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führte im vergangenen Jahr zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Zscaler beträgt aktuell 77,36 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft an und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Zscaler daher in Bezug auf den RSI als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Zscaler besonders negativ diskutiert, wobei an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentriert sich das Interesse der Anleger jedoch vor allem auf positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch Zscaler insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Zscaler im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Software-Branche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,19 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dieser niedrige Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".