Zscaler Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Aktienanalysten bewerten die Aktie von Zscaler auf langfristiger Basis als "Gut". Von 18 Analysten wurden 9 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet. Im letzten Monat gab es 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Empfehlungen. Kurzfristig wird die Aktie daher aus institutioneller Sicht als "Gut" eingestuft, mit einem prognostizierten Kursziel von 197,3 USD, was einem Rückgang von 16,69 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 160,67 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 236,83 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +47,4 Prozent liegt und der GD50 bei +11,19 Prozent, was insgesamt zu einer positiven Gesamtnote führt.

In Bezug auf Dividenden schneidet Zscaler im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (2,18 %) mit einer Dividende von 0 % schlechter ab, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ waren. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt die automatische Analyse der Anlegerkommunikation eine "Schlecht"-Bewertung für Zscaler auf der Basis des Anleger-Sentiments.