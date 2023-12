Zscaler Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Zscaler in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Die Diskussionen der letzten Tage konzentrierten sich besonders auf positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Eine Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab, dass es 6 positive und keine negativen Signale gab, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur "Software"-Branche verzeichnete Zscaler in den letzten 12 Monaten eine Performance von 98,23 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 0,74 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +97,49 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -0,3 Prozent, wobei Zscaler um 98,52 Prozent darüber lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, schüttet Zscaler im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Software-Branche von 2,31 % keine Dividende aus. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergab einen Wert von 5, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 14,38 ergab und ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Somit erreicht die Aktie insgesamt ein Ranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.