Zscaler Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs von Zscaler hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 98,23 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +88,29 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Software"-Branche bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Zscaler mit 86,66 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Zscaler-Aktie ist insgesamt positiv. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen mehrheitlich positive Meinungen, und auch die Meinungsmarktanalyse ergibt überwiegend positive Signale. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Zscaler-Aktie liegt bei 15,15, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Zscaler mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt. Die Dividende wird mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt, was zu diesem Ergebnis führt.