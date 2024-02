Zscaler Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Stimmung und die Diskussionsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das gegenwärtige Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Zscaler, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die privaten Nutzer in den sozialen Medien haben in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Zscaler gesprochen. Dies steht im Gegensatz zu den überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher auch auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung, obwohl die Redaktion 6 positive Signale und 3 negative Signale herausgefiltert hat.

Die Analysten bewerten die Zscaler-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 9 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, obwohl die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotenzial von -22,61 Prozent aufzeigt, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Zscaler daher eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Zscaler zeigt gemischte Signale. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen wird als "Gut" eingestuft, während der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Zscaler-Aktie auf diesem Niveau.