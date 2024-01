Zscaler Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Zscaler liegt bei 15,15, was als „gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 30,79 und wird als „neutral“ bewertet. Insgesamt erhält Zscaler also eine „gute“ Einschätzung.

In den letzten zwölf Monaten wurden 12 Analystenbewertungen für die Zscaler-Aktie abgegeben, wovon 9 Bewertungen als „gut“, 3 als „neutral“ und keine als „schlecht“ eingestuft wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von „gut“. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für Zscaler aus dem letzten Monat ist „gut“ (2 gut, 0 neutral, 0 schlecht). Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenratings ergibt, liegt bei 178,6 USD. Dies bedeutet ein Abwärtspotential von -21,84 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 228,52 USD. Daraus ergibt sich eine „schlechte“ Empfehlung. Insgesamt erhält Zscaler also ein „neutral“-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Das Sentiment und der Buzz um Zscaler haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als „neutral“ bewertet. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war jedoch erhöht, was zu einer „guten“ Bewertung führt. Insgesamt erhält Zscaler also für dieses Kriterium ein „gut“.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren berücksichtigt, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für Zscaler beträgt auf der längerfristigen Basis der letzten 200 Handelstage 154,38 USD, was zu einer „guten“ Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 199,48 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren „guten“ Bewertung führt. Insgesamt wird Zscaler also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „guten“ Rating versehen.

