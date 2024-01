Zscaler Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Die Analyse von Zscaler basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, der derzeit bei 43,09 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Zscaler-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 21,37, was darauf hinweist, dass Zscaler überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Zscaler in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 3 negative und 2 positive Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von Zscaler beträgt 0 Prozent und liegt damit 2,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 2,28). Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Zscaler eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Zscaler festgestellt werden. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Zscaler in Bezug auf den RSI eine "Gut"-Bewertung, während die Anleger-Stimmung, die Dividendenpolitik und das Sentiment und Buzz "Neutral" bzw. "Schlecht" bewertet werden.