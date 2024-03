Zscaler Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: Es gab keine bedeutende Veränderung der Stimmung der Anleger im letzten Monat, weshalb wir dies als "neutral" bewerten. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger besprochen als zuvor, was zu einem "schlecht"-Rating führt.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Zscaler-Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 179,86 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 200,74 USD, was einer Differenz von +11,61 Prozent entspricht und daher zu einer "gut"-Bewertung führt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch unter dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einem "schlecht"-Rating in diesem Fall führt. Insgesamt erhält die Zscaler-Aktie eine "neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Relative Strength Index (RSI): Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 95,48 Punkte, was darauf hinweist, dass die Zscaler-Aktie überkauft ist und somit als "schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Zscaler-Aktie in Bezug auf den RSI mit "schlecht" bewertet.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Zscaler-Aktie eine Rendite von 78,93 Prozent erwirtschaftet, was mehr als 76 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche liegt die Rendite von Zscaler mit 75,33 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "gut"-Rating in dieser Kategorie.