Zscaler Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Im vergangenen Jahr haben Analysten 8 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen für Zscaler abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "guten" Bewertung führt. In den letzten Monaten wird die Aktie ebenfalls positiv eingestuft, wobei 1 Analyst die Aktie als gut und 1 als neutral bewertet hat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 208,13 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -17,79 Prozent fallen könnte, was als "schlecht" bewertet wird und zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle, und in diesem Fall wurden überwiegend positive Kommentare und Themen auf sozialen Plattformen zu Zscaler verzeichnet. Auch die Handelssignale deuten auf eine positive Bewertung hin, mit neun "guten" und einem "schlechten" Signal, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs mit 170,82 USD angegeben, während der aktuelle Kurs bei 253,16 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, ebenso wie der Abstand zum GD50 von +11,23 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher technisch gesehen positiv bewertet.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Zscaler bei 0 Prozent, was 2,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Softwarebranche liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält eine "schlechte" Bewertung von der Redaktion.