Zscaler Aktie: Ist das wirklich alles?

Zscaler-Aktie erhält gemischte Bewertungen

Die Zscaler-Aktie zeigt sich in verschiedenen Bewertungskategorien unterschiedlich. In Bezug auf die Dividende liegt Zscaler mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,18 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch das Anleger-Sentiment fällt negativ aus, da in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Diskussionen in sozialen Medien über die Aktie geführt wurden. Dies spiegelt sich in der Gesamtbewertung als "Schlecht" wider.

Auf der anderen Seite erhält die Zscaler-Aktie eine "Gut"-Bewertung im Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage. Der RSI von 25 zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 42,1 und klassifiziert die Aktie als "Neutral".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses schneidet Zscaler hingegen positiv ab. Mit einer Rendite von 98,23 % im vergangenen Jahr liegt die Aktie 89,44 % über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" und 91,24 % über dem Durchschnitt der Branche "Software". Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung der Zscaler-Aktie, die Anleger vor eine Herausforderung stellt.