Zscaler Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Zscaler erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut" und setzt sich aus 9 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Auch die jüngsten Bewertungen für die Aktie fallen positiv aus - die durchschnittliche Empfehlung für Zscaler aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 178,6 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -23,08 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Zscaler damit eine "Neutral"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Zscaler hat in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 98,23 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") einer Überperformance von 87,32 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 9,97 Prozent, und Zscaler liegt aktuell 88,26 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Zscaler aktuell bei 155,59 USD verläuft, was die Einstufung "Gut" ergibt. Der Aktienkurs liegt bei 232,18 USD und hat damit einen Abstand von +49,23 Prozent zur 200-Tage-Linie aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich eine positive Entwicklung, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Zscaler wurde in den letzten zwei Wochen vorwiegend positiv diskutiert, jedoch haben sich in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen in den Vordergrund der Diskussionen gerückt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass zuletzt vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Zscaler auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.