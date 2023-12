Zscaler Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In Bezug auf Zscaler zeigt die Diskussionsintensität in den letzten Monaten nur wenig Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Zscaler daher als "Schlecht"-Wert bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zscaler-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf etwas längerfristiger Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Zscaler-Aktie mit 49,58 Prozent Entfernung vom GD200 im "Gut"-Bereich. Der GD50 zeigt eine Kursentwicklung von +20,57 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Die Analysteneinschätzungen von 9 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen in den letzten 12 Monaten führen zu einer langfristigen "Gut"-Bewertung. Auch die qualifizierten Analysen der letzten Monate deuten auf eine kurzfristige "Gut"-Gesamteinschätzung hin. Die Analysten erwarten jedoch eine Entwicklung von -25,09 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

