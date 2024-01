Zscaler Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI-Wert für Zscaler liegt bei 15,15, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 30,79 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt erhält Zscaler in dieser Kategorie eine "gute" Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Zscaler in den letzten 12 Monaten eine Performance von 98,23 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der Software-Branche im Durchschnitt um 9,94 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +88,29 Prozent für Zscaler. Auch im Informationstechnologie-Sektor liegt die Rendite von Zscaler mit 86,66 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert. Insgesamt wird Zscaler in diesem Bereich ebenfalls als "gut" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 12 Bewertungen für die Zscaler-Aktie abgegeben, wovon 9 Bewertungen als "gut", 3 als "neutral" und keine als "schlecht" eingestuft wurden. Auch im letzten Monat lautet die durchschnittliche Empfehlung "gut" (2 gut, 0 neutral, 0 schlecht). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 178,6 USD, was ein Abwärtspotenzial von -21,84 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält Zscaler in diesem Punkt eine "neutrale" Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Zscaler ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, und auch die kommunikativen Tätigkeiten zeigen hauptsächlich "gute" Signale. Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt "gute" Bewertung des Anleger-Sentiments für Zscaler.