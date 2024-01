Zscaler Aktie: Chancenlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Zscaler wird der 7-Tage-RSI momentan bei 96,71 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Zscaler-Aktie als überkauft gilt und dementsprechend ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI25 liegt hingegen bei 41,73, was bedeutet, dass die Zscaler-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Aufgrund dieser Bewertungen erhält Zscaler insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Zscaler derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was zu einer negativen Differenz von -2,23 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Zscaler eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Langfristig gesehen wird die Zscaler-Aktie laut der Meinung der Analysten als "Gut" eingestuft. Insgesamt wurden 9 positive, 3 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben. Auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat ergibt ein positives Bild, da 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 178,6 USD angesiedelt, was zu einer erwarteten Performance von -14,88 Prozent führt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, während die Redaktion das Rating "Neutral" vergibt.

Im Branchenvergleich erzielte Zscaler in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 98,23 Prozent, was eine Outperformance von +87,82 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance ähnlicher Aktien aus der "Software"-Branche bedeutet. Ebenso lag die Performance von Zscaler um 89,14 Prozent über der durchschnittlichen Rendite im "Informationstechnologie"-Sektor. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Zscaler ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.