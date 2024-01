Zscaler Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: Während des letzten Monats gab es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, daher wird dieser Punkt neutral bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass das Unternehmen weder besonders viel noch wenig Beachtung erhalten hat, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zscaler-Aktie daher ein neutrales Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Zscaler liegt bei 37,7 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt ähnliche Werte, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Zscaler-Aktie insgesamt als "gut", basierend auf 9 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig betrachtet ergibt sich ebenfalls eine positive Gesamteinschätzung. Allerdings weist die durchschnittliche Kursprognose der Analysten auf ein Abwärtspotential von -17,58 Prozent hin, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt erhält Zscaler in diesem Abschnitt daher eine neutrale Bewertung.

Die Dividendenrendite der Zscaler-Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als schlecht bewertet.