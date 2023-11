Zscaler -6%: Darum fällt die Aktie trotz übertroffener Erwartungen

Die Aktie des Cloud-Sicherheitsunternehmens Zscaler (WKN:A2JF28) fällt am Dienstag um -6% auf 179 US$ – und das, obwohl man am Montagabend mit seinen Quartalszahlen die Schätzungen übertroffen hat. Was steckt dahinter und wie geht es mit dem Papier weiter?