Zovio Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Aktie von Zovio weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Verbraucherdienste zu einem geringeren Ertrag von 2,76 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Zovio ergab unsere Untersuchung eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung. Daher bewerten wir das langfristige Stimmungsbild als neutral.

Der Aktienkurs von Zovio verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -86,43 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" im Durchschnitt um 36,57 Prozent, was zu einer Underperformance von -123 Prozent für Zovio führt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Zovio um 96,91 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Zovio liegt bei 33,33, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 33,33 auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" für die Aktie von Zovio.