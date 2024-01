Zotye Automobile Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

In den letzten Tagen war die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an sechs Tagen, während an drei Tagen die negative Stimmung überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Zotye Automobile gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Was die fundamentalen Daten betrifft, so liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zotye Automobile mit 191,31 in etwa auf dem Niveau des Branchendurchschnitts (0 Prozent). Die Branche "Automobile" weist einen Wert von 0 auf. Damit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3,39 CNH für den Schlusskurs der Zotye Automobile-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,84 CNH, was einem Unterschied von -16,22 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert als sonst. Daher erhält die Zotye Automobile-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Zotye Automobile, wobei die Stimmung positiv ist, die fundamentale Bewertung neutral und die technische Analyse sowie das Sentiment und der Buzz eher negativ ausfallen.