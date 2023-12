Zotye Automobile Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Zotye Automobile wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Analyse der vielfältigen Kommentare und Äußerungen festgestellt, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ist unsere Auffassung, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "schlecht" einzustufen ist. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine Bewertung als "schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Zotye Automobile derzeit als "neutral" einzustufen, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,48 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (3,34 CNH) um -4,02 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 3,53 CNH, was einer Abweichung von -5,38 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "schlecht" einzustufen. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Zotye Automobile derzeit bei 0 Prozent und somit unter dem Branchendurchschnitt von 1,49. Dies ergibt eine Differenz von -1,49 Prozent zur Branchendurchschnitt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "schlecht" eingestuft.

Das Stimmungsbild bei Zotye Automobile hat sich in den letzten Wochen deutlich negativ verändert. Eine Änderung des Stimmungsbildes erfolgt, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Zotye Automobile negative Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit für das Unternehmen festgestellt, was mit einer Bewertung als "gut" honoriert wird. Insgesamt erhält Zotye Automobile daher für dieses Kriterium eine Bewertung als "schlecht".