Zotye Automobile Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

In den letzten Wochen gab es bei Zotye Automobile eine deutliche Veränderung im Stimmungsbild, die positiv ausfällt. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Die Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gesteigertes Interesse hinweist. Zusammenfassend ergibt sich für Zotye Automobile daher eine gute Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zotye Automobile bei 191,31 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2,98 CNH um -13,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen schlechten Einschätzung. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -12,61 Prozent, was auch hier zu einer schlechten Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Zotye Automobile liegt bei 61,29, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 72,65, was zu einer schlechten Einstufung führt. Insgesamt führt dies zu einer schlechten Gesamtbewertung.

Somit ergibt sich für Zotye Automobile eine gemischte Bewertung, wobei die Stimmung positiv ist, die fundamentale Bewertung neutral ausfällt und die technische Analyse sowie der RSI eine negative Einschätzung liefern.