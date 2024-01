Zotye Automobile Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Zotye Automobile ist negativ, wie unsere Analysten durch die Analyse sozialer Plattformen festgestellt haben. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur "Automobile"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -43,46 Prozent für Zotye Automobile, da die Aktie in den letzten 12 Monaten um -30,05 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Zotye Automobile um 36,52 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit einem Wert von 191,31 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer Einstufung als "Neutral" auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Zotye Automobile-Aktie einen Wert von 61,29 für den RSI7 und 81,31 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für Zotye Automobile aufgrund der Stimmung der Anleger, der Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich sowie des RSI.