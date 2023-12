Zotye Automobile Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich der Zotye Automobile-Aktie ist derzeit überwiegend negativ. Dies geht aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien der vergangenen zwei Wochen hervor, die wir ausgewertet haben, um ein weiteres Bewertungskriterium für die Aktie zu erhalten. Die vorherrschenden Themen in den Diskussionen waren insbesondere negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Ein Indikator aus der technischen Analyse zur Bewertung von Wertpapieren ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis betrachtet. Der kurzfristige RSI der Zotye Automobile-Aktie der letzten 7 Tage liegt derzeit bei 69,23 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 61,49 eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung anhand des RSI.

Hinsichtlich der Aktienkurs-Performance im Branchenvergleich schnitt Zotye Automobile in den letzten 12 Monaten mit einem Rückgang von -44,1 Prozent schlechter ab als vergleichbare Unternehmen aus der "Automobile"-Branche, die im Durchschnitt um 12,59 Prozent stiegen. Auch im Sektorvergleich der "Zyklischen Konsumgüter" lag die Rendite von Zotye Automobile mit einem Unterschied von 51,62 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer Unterperformance von -56,69 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Zotye Automobile-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 3,26 CNH um 6,05 Prozent unter dem Durchschnitt von 3,47 CNH liegt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 3,53 CNH ergibt sich mit einem letzten Schlusskurs von 3,26 CNH ein Unterschied von -7,65 Prozent. Somit erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungsfaktoren eine negative Tendenz bei der Zotye Automobile-Aktie, was von Anlegern und Analysten kritisch betrachtet wird.