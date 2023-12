Zoono Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Zoono-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,05 AUD gehabt, liegt aber aktuell mit einem Schlusskurs von 0,046 AUD um -8 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,05 AUD über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Zoono-Aktie zeigt mit einem Niveau von 77,27 eine "Schlecht"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt hingegen bei 48,98 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für die Zoono-Aktie in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Die Diskussionsstärke deutet zudem auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine positive Tendenz, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Zoono, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.