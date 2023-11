Zoono Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die technische Analyse befasst sich mit der Verwendung von Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein bestimmtes Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für die Zoono-Aktie betrachtet wurde. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,05 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,057 AUD liegt, was einer Abweichung von +14 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators wird Zoono somit mit einer "Gut"-Bewertung versehen. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,04 AUD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von +42,5 Prozent führt. Somit erhält die Zoono-Aktie auch auf dieser Basis ein "Gut"-Rating und insgesamt eine "Gut"-Einstufung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung einen Einfluss auf Aktienkurse haben. In diesem Fall wurden die Kommentare und Befunde zu Zoono auf sozialen Plattformen analysiert und überwiegend positiv bewertet. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen zu Zoono diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Dabei zeigt sich bei Zoono eine deutlich geringere Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zoono-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 26,67, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein RSI25-Wert von 40,98, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.