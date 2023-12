Zoono Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien haben sich für die Zoono-Aktie in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies spiegelt sich in einer "Gut"-Bewertung wider. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien und zeigt eine erhöhte Aktivität für Zoono. Auch hier erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Zoono liegt bei 77,27, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 48,98 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zoono-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,046 AUD weicht somit um -8 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -8 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Zoono-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.