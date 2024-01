Zoono Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird als technisches Analysewerkzeug verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Um dies zu bewerten, ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 für Zoono liegt aktuell bei 52,38 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Für den 25-Tage-RSI erhält Zoono ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung (Wert: 53,13).

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Zoono. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Zoono. Es gab sechs Tage lang eine positive Diskussion und keine negative Diskussion. An acht Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Zoono daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die Zoono-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) eine "Schlecht"-Bewertung erhält. In Summe wird Zoono basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

