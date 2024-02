Zoono Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Anleger: Laut unseren Analysten sind die Aktienkurse von Zoono nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung zu bewerten. Die Kommentare und Befunde in sozialen Medien zu Zoono waren überwiegend positiv, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" führt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Zoono in den sozialen Medien diskutiert, was die positive Stimmung bestätigt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zoono-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,05 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,045 AUD liegt, was eine Abweichung von -10 Prozent ergibt. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,05 AUD) liegt mit einer Abweichung von -10 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung und Wahrnehmung von Aktien beeinflussen. Für Zoono wurde eine starke Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum jedoch kaum verändert, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Zoono einen RSI-Wert von 50 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild von "Neutral" für Zoono.