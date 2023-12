Zoompass Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtbewegung. Bei Zoompass liegt der RSI bei 50, was als neutrale Situation bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich in den sozialen Medien in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Zoompass. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt für die Zoompass-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung ergeben, basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Insgesamt wird die Zoompass-Aktie daher auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem "Schlecht"-Rating versehen.