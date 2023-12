Zoompass Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Bab":

Die technische Analyse der Zoompass-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,0001 USD einen Abstand von -99 Prozent zum GD200 (0,01 USD) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 0,01 USD. Dies bedeutet ebenfalls ein "Schlecht"-Signal aufgrund des Abstands von -99 Prozent. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Zoompass als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Einschätzung von Aktienkursen durch Anleger erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Zoompass untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Zoompass zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt eine Ausprägung von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 98,84, was für 25 Tage zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Schlecht" für die Zoompass-Aktie.