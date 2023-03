Zoomlion präsentiert auf der CONEXPO-CON/AGG 2023 intelligente Mensch-Maschine-Interaktionstechnologie und Errungenschaften in der umweltfreundlichen Fertigung.

Las Vegas, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) -Auf der CONEXPO-CON/AGG 2023, die von 14. bis 18. März im Las Vegas Convention Center stattfindet, wird Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) 22 Produkte in sieben Kategorien ausstellen, darunter speziell auf den nordamerikanischen Markt zugeschnittene Ausrüstung sowie seine innovativen, umweltfreundlichen Fertigungstechnologien. Das Unternehmen wird an Stand F9615 zu finden sein.Die CONEXPO-CON/AGG ist Nordamerikas größte Baumesse. Unter dem Motto „Vision Creates Future" wird Zoomlion sich auf jene Produkte konzentrieren, die bei Kunden aus Nordamerika am stärksten nachgefragt sind, insbesondere in den Bereichen umweltfreundliche, intelligente Fertigung und lokale Produktion und Vertrieb, indem es Produkte ins Rampenlicht stellt, die sich durch herausragende Leistung, Qualität und technologische Innovation auszeichnen.Das Vorzeigeportfolio von Zoomlion bei CONEXPO-CON/AGG wird Folgendes beinhalten:- Earthmoving Machinery: Präsentation von sechs Bagger-Modellen der G-Serie, die den Kleinst- bis Großtonnagebereich abdecken, sowie des Kompaktladers ZS090V, die alle den nordamerikanischen Emissionsstandards entsprechen. Messebesucher werden auch die Möglichkeit haben, die Produkte im Rahmen interaktiver Mensch-Maschine-Demonstrationen zu erleben.- Hubmaschinen: Hier steht der Offroad-Kran ZTR1100D533, ein ANSI-zertifiziertes Produkt, im Mittelpunkt. Dieser erreicht in Kombination mit Haupt- und Spitzenausleger eine maximale Hubhöhe von 66 Metern und bietet damit eine branchenführende Hubleistung.- Tower Crane: Zoomlion wird seine neuesten Kernkomponenten präsentieren, etwa die neue Fahrerkabine CR8-H und die RB-Bolzenverbindung für den Turmkran der R-Generation, die für die anspruchsvollen europäischen und amerikanischen Märkte entwickelt wurden.- Betonmaschinen: Als Mitglied des amerikanischen Verbands für Betonbeläge (American Concrete Pavement Association, APCA) wird Zoomlion den brandneuen Pumpwagen 50X-6RZ vorstellen, ein Modell der Serie 4.0 mit einem sechsteiligen Ausleger und APD-Technologie, die den Gesamtverbrauch reduziert und die Lebensdauer verlängert. m-tec, die deutsche Tochtergesellschaft von Zoomlion, wird außerdem Trockenmischausrüstung präsentieren.- Industriefahrzeuge: Vorstellung der Modelle FB25H und FL25H, die nun aufgrund der Verwendung des Motors der Kubota O5-Baureihe sowie dank einer Reihe vorteilhafter Konstruktionsmerkmale die lokale Marktnachfrage besser erfüllen.Seit seinem Eintritt in den US-Markt im Jahr 2007 liegt der Schwerpunkt von Zoomlions Globalisierungsplan auf der Beschleunigung der Geschäftsmodell-Transformation sowie auf einer internationalen Lokalisierungsstrategie. Im Jahr 2012 gründete Zoomlion sein nordamerikanisches Forschungs- und Entwicklungszentrum. Heute verfügt Zoomlions nordamerikanische Tochtergesellschaft (North American subsidiary) über ein Netzwerk, das Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Marketing sowie eine Produktionsbasis umfasst und gleichzeitig die Logistik und Ersatzteilversorgung auf dem lokalen Markt abdeckt.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zoomlion-prasentiert-auf-der-conexpo-conagg-2023-intelligente-mensch-maschine-interaktionstechnologie-und-errungenschaften-in-der-umweltfreundlichen-fertigung-301758860.htmlPressekontakt:Chengkun Liu,86-731-8993-2001,349022990@qq.comOriginal-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuell