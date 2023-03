Zoomlion erhält Aufträge im Wert von 87,28 Millionen Dollar auf der CONEXPO-CON/AGG 2023

Las Vegas, 20. März 2023 (ots/PRNewswire) -Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Co., Ltd. („Zoomlion") hatte einen glänzenden Auftritt auf der CONEXPO-CON/AGG 2023, Nordamerikas größter Baufachmesse, die vom 14. bis 18. März in Las Vegas stattfand, mit 22 Produkten in sieben Kategorien. Bis zum dritten Tag erreichte das Unternehmen vor Ort Auftragsunterzeichnungen und Absichtserklärungen für Käufe im Wert von 87,28 Millionen Dollar.Im Vergleich zum letzten Auftritt auf der CONEXPO-CON/AGG war die Zahl der Exponate von Zoomlion um fast 60 % höher. Am Stand F9615 wurden die sieben Kategorien Hebezeuge, Bauaufzüge, Betonmaschinen, mobile Hubarbeitsbühnen, Erdbewegungsmaschinen, Industriefahrzeuge und m-tec-Trockenmörtelgeräte ausgestellt. Die Demonstration intelligenter Herstellungsprodukte, ein Bagger-Basketballspiel und eine energiegeladene Tanzvorführung zogen während der Ausstellung große Menschenmengen an den Stand von Zoomlion.Betonmaschinen, technische Hebezeuge und Bauhebezeuge, die langfristige Vorteile bieten und zu den erfolgreichsten Sektoren von Zoomlion gehören, erzielten bedeutende Durchbrüche, einschließlich der Unterzeichnung eines Kaufvertrags über 800 Tonnen schwere technische Hebezeuge auf der Messe, wodurch ein Rekord für die größte Menge an Tonnageprodukten aufgestellt wurde, die von China je auf den südamerikanischen Markt exportiert wurden, was die dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit der Zoomlion-Produkte beweist.Das Unternehmen brachte sechs Bagger der G-Baureihe und einen Schlittenlenklader auf die Messe und deckte eine vollständige Palette von Mikro-, kleinen, mittleren und großen Tonnagebaggern ab. Das reichhaltige Angebot auf der Messe deckte die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Kundengruppen ab.Bis zum dritten Tag der Ausstellung unterzeichnete Zoomlion Verträge für eine breite Palette von Produkten mit Kunden aus dem Vereinigten Staaten, aber auch aus Kanada, Kolumbien, Brasilien, Mexiko, Costa Rica, Argentinien und anderen Ländern, wobei die Gesamtsumme der Aufträge 87,28 Millionen Dollar erreichte. Zoomlion ist nun seit 16 Jahren auf dem nordamerikanischen Markt vertreten, nachdem es 2007 in den Markt eingetreten ist.„Nordamerika ist ein wichtiger Bestandteil des Globalisierungslayouts des Unternehmens. Zoomlion strebt danach, den Markt mit seiner Lokalisierungsstrategie zu kultivieren, wozu die Entwicklung oder Verbesserung von Produkten entsprechend den lokalen Arbeitsbedingungen sowie der Einrichtung von lokalisierten Vertriebs-, Service- und Ersatzteilzentren gehören. Wir werden weiterhin mehr Wert für Kunden auf der ganzen Welt schaffen, indem wir mehr herausragende Produkte und umfassendere Dienstleistungen anbieten, um eine Win-Win-Zusammenarbeit zu erreichen", sagte Liu Zenglai, General Manager Assistant der Zoomlion Overseas Company.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2036055/1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2036056/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zoomlion-erhalt-auftrage-im-wert-von-87-28-millionen-dollar-auf-der-conexpo-conagg-2023--301776171.htmlPressekontakt:Chengkun Liu,0731-8993-2001,349022990@qq.comOriginal-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuell