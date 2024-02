Zoomlion Heavy Industry Science and im Check!

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und den Buzz rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Zoomlion Heavy Industry Science And wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt negativen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zoomlion Heavy Industry Science And-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,62 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 8,04 CNH weicht um +21,45 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als positiv bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 6,85 CNH über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit eine gute Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zoomlion Heavy Industry Science And bei 22, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als neutral bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Zoomlion Heavy Industry Science And als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage führen zu einer guten Bewertung. Insgesamt wird die Aktie also auf Basis des Relative Strength-Index als gut bewertet.