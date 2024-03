Zoomlion Heavy Industry Science and Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Zoomlion Heavy Industry Science And-Aktie hat in verschiedenen Bereichen eine positive Bewertung erhalten. In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +16,57 Prozent des aktuellen Kurses von 7,88 CNH im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 6,76 CNH. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 7,38 CNH liegt mit einem Plus von +6,78 Prozent über dem aktuellen Kurs und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Aktienkurs von Zoomlion Heavy Industry Science And liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um 23,6 Prozent höher. Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -18,89 Prozent kommt, liegt Zoomlion Heavy Industry Science And mit 42,49 Prozent deutlich darüber. Diese herausragende Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Auch die Anleger-Stimmung bei Zoomlion Heavy Industry Science And ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen beiden Wochen überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Analyse der sozialen Medien ergab 8 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Zoomlion Heavy Industry Science And mit einer Dividende von 4,83 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (1,58 %) deutlich höher. Die Differenz von 3,25 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung von "Gut" in Bezug auf die Ausschüttung.

Insgesamt erhält die Zoomlion Heavy Industry Science And-Aktie also positive Bewertungen in verschiedenen Bereichen und scheint sich in einer guten Position zu befinden.