Zoomlion Heavy Industry Science and Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Aktienkurs von Zoomlion Heavy Industry Science And hat in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Rendite von 23,23 Prozent erzielt, was mehr als 43 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Selbst in der "Maschinen"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -20,67 Prozent kommt, übertrifft Zoomlion Heavy Industry Science And diese um 43,9 Prozent. Aufgrund dieser starken Performance im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Im Relative Strength Index wird die Aktie von Zoomlion Heavy Industry Science And als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zoomlion Heavy Industry Science And-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 17,14 und ein Wert für den RSI25 von 21,2, was jeweils zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Gut".

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. Für Zoomlion Heavy Industry Science And wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Dividendenverhältnis von Zoomlion Heavy Industry Science And zum Aktienkurs liegt derzeit bei 4, was eine positive Differenz von +3,17 Prozent zum Branchendurchschnitt in der "Maschinen"-Branche darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Gut"-Bewertung.