Zoomlion Heavy Industry Science and Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) von Zoomlion Heavy Industry Science And deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI für 7 Tage liegt bei 28,24, während der RSI25 bei 24 liegt. Der RSI misst die Bewegungen von Aktienkursen und setzt die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Bewegungen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Zoomlion Heavy Industry Science And festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich hat Zoomlion Heavy Industry Science And in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +58,75 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance des Unternehmens um 57,42 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Zoomlion Heavy Industry Science And-Aktie der letzten 200 Handelstage um +17,45 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von +14,5 Prozent auf eine positive Entwicklung hin, weshalb das Unternehmen auch in dieser Hinsicht mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

Insgesamt erhält Zoomlion Heavy Industry Science And für den RSI, Sentiment und Buzz, Branchenvergleich Aktienkurs und technische Analyse insgesamt ein positives Gesamtrating.