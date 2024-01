Zoomlion Heavy Industry Science and Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Aktienkurs von Zoomlion Heavy Industry Science And hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,54 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 1,43 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +13,11 Prozent für Zoomlion Heavy Industry Science And entspricht. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,25 Prozent im letzten Jahr, wobei Zoomlion Heavy Industry Science And 13,29 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab 1 "Schlecht"-Signal auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Zoomlion Heavy Industry Science And wurden auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt erhält Zoomlion Heavy Industry Science And in diesem Punkt daher die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Zoomlion Heavy Industry Science And-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,49 CNH. Der letzte Schlusskurs (6,53 CNH) weicht somit +0,62 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (6,42 CNH) zeigt einen ähnlichen Wert, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,71 Prozent) liegt und somit auch ein "Neutral"-Rating erhält. Zusammenfassend erhält die Zoomlion Heavy Industry Science And-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.