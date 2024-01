Zoomlion Heavy Industry Science and Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der gleitende Durchschnittskurs der Zoomlion Heavy Industry Science And beträgt derzeit 6,5 CNH, während der Aktienkurs bei 6,6 CNH liegt. Das bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +1,54 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 6,45 CNH, was einer Distanz von +2,33 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Zoomlion Heavy Industry Science And 18. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Maschinen" ist dies im Durchschnitt. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält somit eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionen im Internet haben wir eine mittlere Aktivität in Bezug auf Zoomlion Heavy Industry Science And festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, wodurch wir insgesamt zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" gelangen.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Zoomlion Heavy Industry Science And derzeit eine Rendite von 4,83 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,48 %. Mit einer Differenz von 3,35 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Gut" eingestuft.