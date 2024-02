Zoominfo-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Zoominfo. Der RSI7 liegt bei 24,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass Zoominfo überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 42,06, was bedeutet, dass Zoominfo weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Zoominfo-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 11 Mal die Einschätzung "Gut", 4 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" für Zoominfo vergeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut" von institutioneller Seite. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - das Rating für das Zoominfo-Wertpapier aus dem letzten Monat ist also "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 52,47 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 26,67 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Zoominfo verläuft aktuell bei 19,05 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 17,49 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -8,19 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu verläuft der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 16,69 USD, was einer aktuellen Differenz von +4,79 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Die Diskussionen rund um Zoominfo auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Zoominfo sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.