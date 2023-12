Zoominfo Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Derzeitige Analyse von Zoominfo: Anleger-Sentiment, Analysteneinschätzung, Sentiment und Buzz sowie Relative Strength Index

Das Anleger-Sentiment bezüglich der Zoominfo-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Zoominfo besonders negativ diskutiert. Während an drei Tagen positive Themen vorherrschten, überwog an zehn Tagen die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend negative Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Insgesamt bewertet das Anleger-Stimmungsbarometer Zoominfo daher als "Schlecht".

Die Analysten hingegen bewerten die Zoominfo-Aktie derzeit als "Gut". Diese Einschätzung basiert auf 13 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Zoominfo. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 28,24 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 50,11 Prozent vom letzten Schlusskurs von 18,81 USD bedeutet. Insgesamt erhält Zoominfo eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Der Buzz im Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was zu neuen Einschätzungen für Aktien führt. Bei Zoominfo wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 41,24, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 26,8 und bedingt eine "Gut"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators für die Zoominfo-Aktie.

