Zoominfo Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Diskussionen über Zoominfo in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Somit ist die Aktie von Zoominfo bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 20,5 USD für den Schlusskurs der Zoominfo-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 16,15 USD, was einer Abweichung von -21,22 Prozent entspricht, und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 15,01 USD liegt über dem letzten Schlusskurs (+7,59 Prozent), was zu einer anderen Bewertung führt - nämlich zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält Zoominfo für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von Zoominfo als Neutral-Titel ein. Der RSI7-Wert beträgt 24,13, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 35,78 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt somit ein "Gut".

Von insgesamt 17 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Zoominfo-Aktie sind 13 Einstufungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit erhält das Wertpapier im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 28,24 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 74,83 Prozent steigen könnte. Die Empfehlung, die sich daraus ableitet, ist ebenfalls "Gut". Insgesamt erhält Zoominfo von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.