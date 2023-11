Zoominfo Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Zoominfo zeigt, dass sie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Zoominfo-Aktie beträgt 30,68, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 59,2 ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung der Anleger bei Zoominfo in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergibt, dass insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Zoominfo-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 21,01 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 13,99 USD liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 15,2 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Zoominfo in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt laut unserer Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.