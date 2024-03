Zoominfo Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Zoominfo in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Zoominfo ausgesprochen haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Gut", da es 11 positive, 4 neutrale und keine negativen Bewertungen gibt. Auch die qualifizierten Analysen des letzten Monats zeigen eine positive Tendenz mit 1 guter, 0 neutraler und 0 schlechter Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 26,67 USD, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 65,32 Prozent entspricht. Daher erhält Zoominfo in der Analystenbewertung insgesamt ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Zoominfo-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch ein neutrales Ergebnis, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes für Zoominfo festgestellt werden. Daher wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz positiv bewertet und erhält ein "Gut". Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.