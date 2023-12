ZoomerMedia-Anleger wird’s freuen!

Der gleitende Durchschnittskurs der Zoomermedia hat sich auf 0,05 CAD erhöht, während der Aktienkurs selbst bei 0,05 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei 0 Prozent liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 derzeit bei 0,04 CAD für die letzten 50 Tage. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +25 Prozent, was zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich für Zoomermedia eine neutrale Bewertung aufgrund der mittleren Diskussionsintensität in den sozialen Medien. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer insgesamt neutralen Stimmungsbewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Zoomermedia beträgt derzeit 33,33 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei einem Wert von 40.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung und somit zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung für Zoomermedia.